Интер, Наполи и Лацио вышли в 1/4 финала Кубка Италии

В рамках 1/8 финала Кубка Италии «Наполи» обыграл «Перуджу», а «Интер» разгромил «Кальяри». С результатами остальных матчей можно ознакомиться ниже.
Кубок Италии, 1/8 финала
«Наполи» – «Перуджа» – 2:0
Голы: Инсинье, 26 (пен), 38 (пен)
Нереализованный пенальти: Емелло, 45+7 (Перуджа)
«Лацио» – «Кремонезе» – 4:0
Голы: Габаррон, 10, Пароло, 26, Иммобиле, 58 (пен), Бастуш, 89
«Интер» – «Кальяри» – 4:1
Голы: Лукаку, 1, 49, Борха Валеро, 22, Раноккья, 81 – Олива, 73
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Источник — Sport.ua
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