Тоттенхэм и Ньюкасл прошли в 1/16 финала Кубка Англии

14 января состоялись переигровки 1/32 финала Кубка Англии. Клубы премьер-лиги «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» оказались сильнее своих соперников и прошли дальше.
Кубок Англии, 1/32 финала. Переигровки
«Ковентри» – «Бристоль Роверс» – 3:0
Голы: Бьяму, 4, Паск, 50, Бьяму, 56
«Ньюкасл» – «Рочдэйл» – 4:1
Голы: О'Коннелл, 17 (авт.), М.Лонгстафф, 20, Альмирон, 26, Жоэлинтон, 82 - Уильямс, 86
«Блэкпул» – «Рединг» – 0:2
Голы: Бойе, 42, Обита, 82
«Шрюсбери Таун» – «Бристоль Сити» – 1:0
Гол: Пьерр, 89
«Тоттенхэм» – «Мидлсбро» – 2:1
Голы: Ло Чельсо, 2, Ламела, 15 - Сэвилл, 83.
Напомним, в первом матче «Миддлсбро» дома сыграл вничью с «Тоттенхэмом» со счетом 1:1.
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Источник — Sport.ua
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