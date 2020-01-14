Катерина Козлова – Чжан Шуай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 15 января, украинка Катерина Козлова (№91 WTA) сыграет еще один матч на хардовом турнире международной серии в Хобарте.
Во втором круге соперницей украинки, которая преодолела квалификацию, станет китаянка Чжан Шуай (№40 WTA). Встреча состоится третьим запуском, ориентировочное время начала поединка – 05:00 по Киеву.
Ранее девушки встречались четыре раза, счет равный.
В следующем раунде победительница матча встретится с Магдой Линетт из Польши или Лорен Дэвис из США.
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Источник — Sport.ua
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