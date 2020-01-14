Катерина Козлова – Чжан Шуай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Хобарте

  • 14.01.2020 20:08
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Катерина Козлова – Чжан Шуай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Hungarian Tennis. Катерина Козлова
В среду, 15 января, украинка Катерина Козлова (№91 WTA) сыграет еще один матч на хардовом турнире международной серии в Хобарте. 
 
Во втором круге соперницей украинки, которая преодолела квалификацию, станет китаянка Чжан Шуай (№40 WTA). Встреча состоится третьим запуском, ориентировочное время начала поединка – 05:00 по Киеву.
 
Ранее девушки встречались четыре раза, счет равный.
 
В следующем раунде победительница матча встретится с Магдой Линетт из Польши или Лорен Дэвис из США.
 

 

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Источник — Sport.ua

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