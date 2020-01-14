Динамо U-19 вышло из отпуска: игроки готовятся к матчам Юношеской Лиги УЕФА

Футболисты «Динамо» U-19 завершили отпуск и начали подготовку ко второй части сезона.
Игроки юношеской команды киевлян первый официальный матч 2020 года проведут уже 12-го февраля. «Динамо» ждет поединок против «Динамо» Загреб в рамках 1/16 финала Юношеской Лиги УЕФА.
Подготовку команда будет проводить в Турции, где сыграет 3 контрольных матча.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.