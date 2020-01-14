Гент не хочет продавать Яремчука и других лидеров команды

Руководство «Гента» не хочет продавать своих лидеров не только сейчас, но и летом. В список лучших игроков команды входит и украинский форвард Роман Яремчук.

Ранее игрок подписал с клубом контракт до 2023 года.

«Сейчас нам деньги не нужны. Нельзя постоянно продавать игроков и надеяться на какие-то титулы. Все лучшие игроки нам нужны самим, о продаже в январе и речи быть не может».

«И летом мы также не хотим никого отпускать», - отметил глава клуба Иван Де Витте.

Сейчас «Гент» в чемпионате Бельгии идет на 3-м месте.