Гент не хочет продавать Яремчука и других лидеров команды

Клуб надеется завоевывать трофеи, а не отдавать игроков

  • 14.01.2020 18:32
  • 739 просмотров
  • 1 комментарий
Гент не хочет продавать Яремчука и других лидеров команды
© twitter.com/KAAGent

Руководство «Гента» не хочет продавать своих лидеров не только сейчас, но и летом. В список лучших игроков команды входит и украинский форвард Роман Яремчук.

Ранее игрок подписал с клубом контракт до 2023 года.

«Сейчас нам деньги не нужны. Нельзя постоянно продавать игроков и надеяться на какие-то титулы. Все лучшие игроки нам нужны самим, о продаже в январе и речи быть не может».

«И летом мы также не хотим никого отпускать», - отметил глава клуба Иван Де Витте.

Сейчас «Гент» в чемпионате Бельгии идет на 3-м месте.

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Источник — Voetbal International

(1 голос)

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Комментарии
    Alehandro
    online
      Alehandro, 14.01.2020 18:45
    0
    "Сейчас нам деньги не нужны" обычно означает "Нам просто пздц как нужно бабло"))
    Руководство этим заявлением, видимо, надеется на пару лямов поднять цену каждого игрока... Учитывая, что в команде 3 чистых центр-форварда (Яремчук, Депуатр, Квилитая), каждый из которых играет в абсолютно идентичной манере, очевидно, что хотя б одного нужно продать и взять форварда другого профиля, который предоставит больше возможностей для маневров...
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 14.01.2020 18:45
    0
    "Сейчас нам деньги не нужны" обычно означает "Нам просто пздц как нужно бабло"))
    Руководство этим заявлением, видимо, надеется на пару лямов поднять цену каждого игрока... Учитывая, что в команде 3 чистых центр-форварда (Яремчук, Депуатр, Квилитая), каждый из которых играет в абсолютно идентичной манере, очевидно, что хотя б одного нужно продать и взять форварда другого профиля, который предоставит больше возможностей для маневров...
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