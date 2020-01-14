Жозе МОУРИНЬО: «Я не завидую Ман Сити и Ливерпулю»

Наставник «Тоттенхэма» - о подборе игроков в своей команде

  • 14.01.2020 18:03
  • 1408 просмотров
  • 2 комментария
Жозе МОУРИНЬО: «Я не завидую Ман Сити и Ливерпулю»
© ФК Тоттенхэм. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо подчеркнул, что в его команде подбор игроков существенно отличается от того, который есть у «Манчестер Сити» и «Ливерпуля»:

«У нас не может быть такого же состава, как у других команд. Это не про нас.

Я смотрел матч «Манчестер Сити» с «Астон Виллой» и взглянул на скамейку – Стерлинг, Бернарду Силва, Гюндоган, Отаменди. Понимаете?

«Ливерпуль», вы видите их состав, их скамейку, при том, что у них травмированы Матип, Ловрен, Кейта, Фабиньо.

Я не завидую, у меня потрясающая работа, но у них другая работа. Здесь другой клуб».

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Источник — Sky Sports

(3 голоса)

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Комментарии
    pol55
    online
      pol55, 14.01.2020 18:19
    0
    Отмазки начались,мож его Д.Леви-почує.(Почет работал,а не язиком плескав)
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    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 14.01.2020 18:18
    -1
    Особенный уже начал ныть, что он не может себе позволить того что имел в своё время, когда тренировал Реал. Ну ведь Клопп и Пэп тоже пришли в посредственные (по-меркам АПЛ) клубы и своим талантом превратили их в ТОП-клубы. Чего я Особенному и желаю. Но видимо уже нет у него "пороха в пороховицах, а ягод в ягодицах". Это называется тренерским кризизом. А это значит пора вовремя уйти на покой, как в своё время сделал Сэр Алекс Фергуссон.
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    pol55
    online
      pol55, 14.01.2020 18:19
    0
    Отмазки начались,мож его Д.Леви-почує.(Почет работал,а не язиком плескав)
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