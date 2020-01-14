Жозе МОУРИНЬО: «Я не завидую Ман Сити и Ливерпулю»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо подчеркнул, что в его команде подбор игроков существенно отличается от того, который есть у «Манчестер Сити» и «Ливерпуля»:

«У нас не может быть такого же состава, как у других команд. Это не про нас.

Я смотрел матч «Манчестер Сити» с «Астон Виллой» и взглянул на скамейку – Стерлинг, Бернарду Силва, Гюндоган, Отаменди. Понимаете?

«Ливерпуль», вы видите их состав, их скамейку, при том, что у них травмированы Матип, Ловрен, Кейта, Фабиньо.

Я не завидую, у меня потрясающая работа, но у них другая работа. Здесь другой клуб».