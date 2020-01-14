Реал и Барселона узнали соперников в Кубке Испании

Королевская испанская футбольная федерация провела жеребьевку 1/16 финала Кубка короля.
На этой стадии «Реал» сыграет с «Унионистасом», «Барселона» встретится с «Ибицей», «Атлетико» сыграет с «Лионесой».
Действующий обладатель кубка «Валенсия» проведет матч с «Логроньесом».
Пары 1/16 финала Кубка Испании
«Логроньес» – «Валенсия»
«Ибица» – «Барселона»
«Унионистас» – «Реал»
«Леонеса» – «Атлетико»
«Севилья» – «Леванте»
«Реал Сосьедад» – «Эспаньол»
«Сарагоса» – «Мальорка»
«Эльче» – «Атлетик»
«Жирона» – «Вильярреал»
«Тенерифе» – «Вальядолид»
«Мирандес» – «Сельта»
«Райо Вальекано» – «Бетис»
«Рекреативо» – «Осасуна»
«Бадалона» – «Гранада»
«Бадахос» – «Эйбар»
«Эбро» – «Леганес»
В 1/16 финала Кубка Испании команды сыграют один матч.
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Источник — Sport.ua
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