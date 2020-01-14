Парма – Лечче – 2:0. Видео голов и обзор матча

13 января в матче 19-го тура Серии A «Парма» переиграла «Лечче» со счетом 2:0.
Голы забили Симоне Якопони (57 мин) и Андреас Корнелиус (72 мин). Украинец Андрей Шахов не попал в заявку гостей на матч.
Смотрите видео голов и обзор матча «Парма» – «Лечче» – 2:0.
Лучшие моменты матча Парма - Лечче
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Андреас Корнелиус (Парма).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Симоне Якопони (Парма).
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Источник — Sport.ua
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