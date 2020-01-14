Нигерийский миллиардер планирует купить лондонский Арсенал

Алико Данготе хочет осуществить большую сделку в 2021 году

  • 14.01.2020 13:16
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Нигерийский миллиардер планирует купить лондонский Арсенал
© Twitter. Алико Данготе
Нигерийский бизнесмен Алико Данготе, самый богатый человек в Африке, заявил, что планирует купить лондонский «Арсенал» в 2021 году после завершения своих многомиллиардных проектов.
 
62-летний основатель многонационального конгломерата Dangote Group занимается такими продуктами как цемент, сахар, соль, мука, сталь и другими. Сейчас Dangote строит крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод в Лекки возле Лагоса, деятельность которого планируется начать в конце года.
 
Ныне Стэн Кронке владеет большинством акций «Арсенала». Нигерийский бизнесмен Алико Данготе сказал, что подумывает о покупке у него клуба, когда будет к этому готов:
 
«Это команда, которую я бы хотел купить когда-нибудь. Но у нас есть проекты на 20 миллиардов долларов, и я действительно хочу на этом сконцентрироваться. Я пытаюсь закончить создание компании, а потом, когда мы закончим, возможно, в 2021 году мы сможем осуществить сделку. Я не покупаю «Арсенал» сейчас, я куплю «Арсенал», когда закончу все эти проекты, потому что я пытаюсь вывести компанию на новый уровень».
 
«Канониры» в настоящее время занимают 10-е место в таблице Премьер-лиги с 28 очками после 22 матчей.
 
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Источник — Goal.com

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