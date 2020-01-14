ВИДЕО. Самая счастливая собака в мире! Лидер Динамо показал питомца

Хавбек киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков показал, как выгуливает своего домашнего любимца
Футболист подписал выложенные фото и видео: «Самая счастливая собака в мире».
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Источник — Instagram
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