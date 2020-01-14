ВИДЕО. Самая счастливая собака в мире! Лидер Динамо показал питомца

Виктор Цыганков уделяет время домашнему любимцу

  • 14.01.2020 12:29
  • 8794 просмотра
  • 16 комментариев
ВИДЕО. Самая счастливая собака в мире! Лидер Динамо показал питомца
© Instagram
Хавбек киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков показал, как выгуливает своего домашнего любимца
 
Футболист подписал выложенные фото и видео: «Самая счастливая собака в мире».
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The luckiest dog in the world 🐶🌍😍💙

Публикация от Viktor Tsygankov 🇺🇦 (@viktortsygankov)

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Источник — Instagram

(7 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 14.01.2020 14:01
    +1
    kvlad200760, 14.01.2020 13:51
    Немає такої породи! Пісня є а самої породи такої немає.Є лабрадор і лабрадор-ретрівер!
    Есть. Ее Лева с Шурой придумала)))
    Ссылка
    Dukalis12
    online
      Dukalis12, 14.01.2020 13:51
    +1
    Forever_young_12, 14.01.2020 12:54
    Рожа у Цыгана на фото - хитровыструганная и тупорылая. Это раз. Во -вторых понятие счастье относится только к человеческому роду. Животные живут рефлексами и инстинктами. Если этого Цыганков не знает, то он самый бестолковый в голубой помойке.
    Ты себя видел?Что ты за имбицыл такой?
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    kvlad200760
    online
      kvlad200760, 14.01.2020 13:51
    -1
    Trasher311987, 14.01.2020 13:42
    Лабрадор-гибралтар))))). Классный пёс.
    Немає такої породи! Пісня є а самої породи такої немає.Є лабрадор і лабрадор-ретрівер!
    Ссылка
    kvlad200760
    online
      kvlad200760, 14.01.2020 13:43
    -1
    Forever_young_12, 14.01.2020 12:54
    Рожа у Цыгана на фото - хитровыструганная и тупорылая. Это раз. Во -вторых понятие счастье относится только к человеческому роду. Животные живут рефлексами и инстинктами. Если этого Цыганков не знает, то он самый бестолковый в голубой помойке.
    Тут ти не правий,це я тобі як собачник зі стажем говорю.В мене був ротвейлер,так я з ним говорив і він мене розумів!!! Я з ним без намордника гуляв по парку де було безліч інших собак і я не кидався кожен раз за повідком при зустрічі іншого собаки,мій все розумів з півслова!!! Правда довелося понянчитися з собакою,але коли ти його сприймаєш як члена родини,свого друга то які там інстинкти чи рефлекси.Інстинкти в собаки(породистої) закладені генетично.
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 14.01.2020 13:42
    +1
    Лабрадор-гибралтар))))). Классный пёс.
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    kvlad200760
    online
      kvlad200760, 14.01.2020 13:38
    -1
    Хера се щастя господаря не бачити тижнями!!!Кожен собачник знає що для собаки гіршого немає,коли господар їде на пару днів,не говорячи вже про тижні! Ну є у Циганкова собака,ну любить він її,в цьому немає нічого надзвичайного!Тим більше в таких обставинах писати про самого щасливого пса в світі!!!
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    Zport.
    online
      Zport., 14.01.2020 13:29
    +1
    Forever_young_12, 14.01.2020 12:42
    Хавбек киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков показал, как ублажает своего домашнего любимца вместо девушки
    Скучно в ордло? Боевичёк херов
    Ссылка
    Kantemirov
      Kantemirov, 14.01.2020 13:29
    -2
    Хде фото Василия возле берёзы, на ветках которой поют синички?
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    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 14.01.2020 13:20
    +2
    Lua-Lua, 14.01.2020 13:06
    вообще то перевод "самая удачливая собака в мире"
    везучая...
    Ссылка
    Lua-Lua
    online
      Lua-Lua, 14.01.2020 13:06
    +2
    вообще то перевод "самая удачливая собака в мире"
    Ссылка
    Letifer
      Letifer, 14.01.2020 13:00
    0
    Что в комментах забыл Панин?
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 14.01.2020 12:59
    -3
    Детский сад.
    Поейстешн
    Ссылка
    0-7
      0-7, 14.01.2020 12:59
    +1
    Forever_young_12, 14.01.2020 12:44
    Зоофилия рулит
    Зоофилия рулит в твоем убогом мире , ты - жертва этого явления.
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 14.01.2020 12:54
    -10
    Рожа у Цыгана на фото - хитровыструганная и тупорылая. Это раз. Во -вторых понятие счастье относится только к человеческому роду. Животные живут рефлексами и инстинктами. Если этого Цыганков не знает, то он самый бестолковый в голубой помойке.
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 14.01.2020 12:44
    -20
    Зоофилия рулит
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 14.01.2020 12:42
    -20
    Хавбек киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков показал, как ублажает своего домашнего любимца вместо девушки
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 14.01.2020 13:20
    +2
    Lua-Lua, 14.01.2020 13:06
    вообще то перевод "самая удачливая собака в мире"
    везучая...
    Ссылка
    Lua-Lua
    online
      Lua-Lua, 14.01.2020 13:06
    +2
    вообще то перевод "самая удачливая собака в мире"
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 14.01.2020 14:01
    +1
    kvlad200760, 14.01.2020 13:51
    Немає такої породи! Пісня є а самої породи такої немає.Є лабрадор і лабрадор-ретрівер!
    Есть. Ее Лева с Шурой придумала)))
    Ссылка
    Dukalis12
    online
      Dukalis12, 14.01.2020 13:51
    +1
    Forever_young_12, 14.01.2020 12:54
    Рожа у Цыгана на фото - хитровыструганная и тупорылая. Это раз. Во -вторых понятие счастье относится только к человеческому роду. Животные живут рефлексами и инстинктами. Если этого Цыганков не знает, то он самый бестолковый в голубой помойке.
    Ты себя видел?Что ты за имбицыл такой?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 14.01.2020 13:42
    +1
    Лабрадор-гибралтар))))). Классный пёс.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 14.01.2020 13:29
    +1
    Forever_young_12, 14.01.2020 12:42
    Хавбек киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков показал, как ублажает своего домашнего любимца вместо девушки
    Скучно в ордло? Боевичёк херов
    Ссылка
    0-7
      0-7, 14.01.2020 12:59
    +1
    Forever_young_12, 14.01.2020 12:44
    Зоофилия рулит
    Зоофилия рулит в твоем убогом мире , ты - жертва этого явления.
    Ссылка
    Letifer
      Letifer, 14.01.2020 13:00
    0
    Что в комментах забыл Панин?
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