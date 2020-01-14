ФОТО. Украинский форвард решил отдохнуть с женой в оккупированном Крыму

Нападающий ровенского «Вереса» Юрий Соломка опубликовал фото из Ялты

  • 14.01.2020 10:45
  • 4465 просмотров
  • 7 комментариев
ФОТО. Украинский форвард решил отдохнуть с женой в оккупированном Крыму
© ФК Верес. Юрий Соломка
Форвард ровенского «Вереса» Юрий Соломка свой зимний отпуск провел в оккупированном Крыму и сообщил об этом в соцсети.
 
30-летний футболист опубликовал в Instagram фото со своей женой, сделанное в Ялте.
 
Ранее Соломка выступал за клубы «Титан» Армянск, «Металлург» Донецк, «Александрия», «Украгропром» Головковка, ФК «Полтава», «Черноморец» Одесса, «Гелиос» Харьков, «Колос» Ковалевка, «Полесье» Житомир.
 
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Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
    name_footbol
    online
      name_footbol, 14.01.2020 11:09
    +2
    Поручик Ржевский, 14.01.2020 10:58
    Ещё одна вата.
    Жалко, что ФСБ его не задержала и не отмудохала...
    Тогда бы он понял, что такое 37-й год и, каково оно быть иностранным шпионом...
    А, за что простите его должно ФСБ мудохать?
    Если он заехал через Украинское КПП, а это законно, кто виноват?
    Ссылка
    Jack Kilowat
    Jack Kilowat, 14.01.2020 11:03
    +3
    Сцука.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 14.01.2020 10:58
    +6
    Ещё одна вата.
    Жалко, что ФСБ его не задержала и не отмудохала...
    Тогда бы он понял, что такое 37-й год и, каково оно быть иностранным шпионом...
    Ссылка
    garik83
      garik83, 14.01.2020 10:58
    +8
    Хто це?
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 14.01.2020 10:56
    +4
    Зашкваренное мышебратное чучело.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 14.01.2020 10:54
    +10
    И как такую знаменитость сумели заметить?
    Ссылка
    vsekan
      vsekan, 14.01.2020 10:54
    +6
    какаяразницегде, лиж бы хорошо отдохнул
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 14.01.2020 10:54
    +10
    И как такую знаменитость сумели заметить?
    Ссылка
    garik83
      garik83, 14.01.2020 10:58
    +8
    Хто це?
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 14.01.2020 10:58
    +6
    Ещё одна вата.
    Жалко, что ФСБ его не задержала и не отмудохала...
    Тогда бы он понял, что такое 37-й год и, каково оно быть иностранным шпионом...
    Ссылка
    vsekan
      vsekan, 14.01.2020 10:54
    +6
    какаяразницегде, лиж бы хорошо отдохнул
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 14.01.2020 10:56
    +4
    Зашкваренное мышебратное чучело.
    Ссылка
    Jack Kilowat
    Jack Kilowat, 14.01.2020 11:03
    +3
    Сцука.
    Ссылка
    name_footbol
    online
      name_footbol, 14.01.2020 11:09
    +2
    Поручик Ржевский, 14.01.2020 10:58
    Ещё одна вата.
    Жалко, что ФСБ его не задержала и не отмудохала...
    Тогда бы он понял, что такое 37-й год и, каково оно быть иностранным шпионом...
    А, за что простите его должно ФСБ мудохать?
    Если он заехал через Украинское КПП, а это законно, кто виноват?
    Ссылка
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