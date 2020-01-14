ФОТО. Украинский форвард решил отдохнуть с женой в оккупированном Крыму

Форвард ровенского «Вереса» Юрий Соломка свой зимний отпуск провел в оккупированном Крыму и сообщил об этом в соцсети.
30-летний футболист опубликовал в Instagram фото со своей женой, сделанное в Ялте.
Ранее Соломка выступал за клубы «Титан» Армянск, «Металлург» Донецк, «Александрия», «Украгропром» Головковка, ФК «Полтава», «Черноморец» Одесса, «Гелиос» Харьков, «Колос» Ковалевка, «Полесье» Житомир.
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Источник — Instagram
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Жалко, что ФСБ его не задержала и не отмудохала...
Тогда бы он понял, что такое 37-й год и, каково оно быть иностранным шпионом...
Если он заехал через Украинское КПП, а это законно, кто виноват?
Жалко, что ФСБ его не задержала и не отмудохала...
Тогда бы он понял, что такое 37-й год и, каково оно быть иностранным шпионом...
Жалко, что ФСБ его не задержала и не отмудохала...
Тогда бы он понял, что такое 37-й год и, каково оно быть иностранным шпионом...
Жалко, что ФСБ его не задержала и не отмудохала...
Тогда бы он понял, что такое 37-й год и, каково оно быть иностранным шпионом...
Если он заехал через Украинское КПП, а это законно, кто виноват?
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