Украинец Бобко покинул казахстанский Окжетпес

29-летний украинский полузащитник Иван Бобко покинул казахстанский «Окжетпес». Футболист получил статус свободного агента и занимается поисками новой команды. В минувшем сезоне украинский футболист провел за «Окжетпес» 11 поединков, в которых отличился одной результативной передачей и получил два «горчичника».

На протяжении карьеры Бобко выступал за одесский «Черноморец», харьковский «Металлист», венгерский «Дебрецен», шведский АФК «Эскильстуна». По итогам минувшего сезона «Окжетпес» занял седьмое место в чемпионате Казахстана, набрав 40 очков.