Боруссия Дортмунд не приняла решения о будущем Гетце

Дортмундская «Боруссия» не приняла окончательного решения о будущем в команде 27-летнего немецкого форварда Марио Гетце.

В текущем сезоне Гетце получает мало игровой практики и уже заявлял о своем желании уйти из клуба, но руководство «Боруссии» продолжает обсуждать этот вопрос.

Всего в сезоне 2019/2020 Гетце провел за «Боруссию» 16 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу.

Контракт футболиста с немецким клубом рассчитан до лета 2020-го года. Ориентировочная стоимость Гетце составляет €18 миллионов.