Иван ОРДЕЦ: «Поехать на Евро? Надежда умирает последней»

27-летний украинский защитник московского «Динамо» Иван Ордец не теряет надежды поехать на Евро-2020 в составе сборной Украины, несмотря на то, что в состав «сине-желтых» не приглашают игроков из РПЛ.

— Украинская сборная много лет не выглядела так уверенно, хотя и раньше было много ребят с опытом еврокубков.

— Это тренер поставил игру. Раньше основной расчет строился на самоотдачу, индивидуальные действия, теперь во главе угла мысль. Главное — думать на поле, держать нити игры в своих руках. Соперник устает бегать без мяча, в обороне появляются дырки, которыми можно пользоваться.

— Сколько сборников поздравили с выходом на Евро?

— Андрея Пятова, Тараса Степаненко, Сергея Кривцова, Колю Матвиенко, Витю Коваленко. Всех, с кем играл в одной команде. И надеюсь, еще сыграю, все в наших руках. Очень рад за ребят, за главного тренера.

— Есть еще надежда поехать на Евро?

— Надо хорошо играть, показывать качественный футбол. Всем понятно, почему сейчас не вызывают людей из РПЛ, но надежда умирает последней.