Иван ОРДЕЦ: «Поехать на Евро? Надежда умирает последней»

27-летний украинский защитник московского «Динамо» Иван Ордец не теряет надежды поехать на Евро-2020 в составе сборной Украины, несмотря на то, что в состав «сине-желтых» не приглашают игроков из РПЛ.
— Украинская сборная много лет не выглядела так уверенно, хотя и раньше было много ребят с опытом еврокубков.
— Это тренер поставил игру. Раньше основной расчет строился на самоотдачу, индивидуальные действия, теперь во главе угла мысль. Главное — думать на поле, держать нити игры в своих руках. Соперник устает бегать без мяча, в обороне появляются дырки, которыми можно пользоваться.
— Сколько сборников поздравили с выходом на Евро?
— Андрея Пятова, Тараса Степаненко, Сергея Кривцова, Колю Матвиенко, Витю Коваленко. Всех, с кем играл в одной команде. И надеюсь, еще сыграю, все в наших руках. Очень рад за ребят, за главного тренера.
— Есть еще надежда поехать на Евро?
— Надо хорошо играть, показывать качественный футбол. Всем понятно, почему сейчас не вызывают людей из РПЛ, но надежда умирает последней.
Источник — Спорт-Экспресс в России
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А если повезет, то могут даже взять в ДНР.
Иван, там тоже украинцы. Такие же как Вы, Иван. Они тоже украинцы, только другие. Но украинцы.
Они любят Россию, КГБ. Путина, Ленина, Ахметова и православие.
Они Вас радушно примут. Вы такой же как они. А они такие же как Вы. Другие украинцы.
Будете делать там свою Украину - просто под названием ДНР или ЛНР.
Игрок сборной ДНР - Иван Ордец.
А если повезет, то могут даже взять в ДНР.
Иван, там тоже украинцы. Такие же как Вы, Иван. Они тоже украинцы, только другие. Но украинцы.
Они любят Россию, КГБ. Путина, Ленина, Ахметова и православие.
Они Вас радушно примут. Вы такой же как они. А они такие же как Вы. Другие украинцы.
Будете делать там свою Украину - просто под названием ДНР или ЛНР.
Игрок сборной ДНР - Иван Ордец.
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