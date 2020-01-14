Иван ОРДЕЦ: «Поехать на Евро? Надежда умирает последней»

Украинский защитник московского «Динамо» надеется на вызов в национальную команду

  • 14.01.2020 08:47
  • 969 просмотров
  • 4 комментария
Иван ОРДЕЦ: «Поехать на Евро? Надежда умирает последней»
© ФК Шахтер Донецк. Иван Ордец

27-летний украинский защитник московского «Динамо» Иван Ордец не теряет надежды поехать на Евро-2020 в составе сборной Украины, несмотря на то, что в состав «сине-желтых» не приглашают игроков из РПЛ.

— Украинская сборная много лет не выглядела так уверенно, хотя и раньше было много ребят с опытом еврокубков.
— Это тренер поставил игру. Раньше основной расчет строился на самоотдачу, индивидуальные действия, теперь во главе угла мысль. Главное — думать на поле, держать нити игры в своих руках. Соперник устает бегать без мяча, в обороне появляются дырки, которыми можно пользоваться.

— Сколько сборников поздравили с выходом на Евро?
— Андрея Пятова, Тараса Степаненко, Сергея Кривцова, Колю Матвиенко, Витю Коваленко. Всех, с кем играл в одной команде. И надеюсь, еще сыграю, все в наших руках. Очень рад за ребят, за главного тренера.

— Есть еще надежда поехать на Евро?
— Надо хорошо играть, показывать качественный футбол. Всем понятно, почему сейчас не вызывают людей из РПЛ, но надежда умирает последней.

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Источник — Спорт-Экспресс в России

(2 голоса)

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Комментарии
    Cтapый Xaнтep
      Cтapый Xaнтep, 14.01.2020 09:30
    +2
    Твоя надія не просто вмерла. Вона здохла ще в той день, коли ти дав згоду на перехід в ДМ. А до сьогодняшнього дня вже й завонятися встигла.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 14.01.2020 09:18
    0
    А чем оно думало, переходя в это время в парашливый чемпионат?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 14.01.2020 09:10
    0
    Уважаемый украинец Иван Ордец, у Вас есть шанс сыграть за сборную ЛНР.
    А если повезет, то могут даже взять в ДНР.
    Иван, там тоже украинцы. Такие же как Вы, Иван. Они тоже украинцы, только другие. Но украинцы.
    Они любят Россию, КГБ. Путина, Ленина, Ахметова и православие.
    Они Вас радушно примут. Вы такой же как они. А они такие же как Вы. Другие украинцы.
    Будете делать там свою Украину - просто под названием ДНР или ЛНР.
    Игрок сборной ДНР - Иван Ордец.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 14.01.2020 09:00
    +4
    Шансов 000000000000
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 14.01.2020 09:00
    +4
    Шансов 000000000000
    Ссылка
    Cтapый Xaнтep
      Cтapый Xaнтep, 14.01.2020 09:30
    +2
    Твоя надія не просто вмерла. Вона здохла ще в той день, коли ти дав згоду на перехід в ДМ. А до сьогодняшнього дня вже й завонятися встигла.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 14.01.2020 09:18
    0
    А чем оно думало, переходя в это время в парашливый чемпионат?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 14.01.2020 09:10
    0
    Уважаемый украинец Иван Ордец, у Вас есть шанс сыграть за сборную ЛНР.
    А если повезет, то могут даже взять в ДНР.
    Иван, там тоже украинцы. Такие же как Вы, Иван. Они тоже украинцы, только другие. Но украинцы.
    Они любят Россию, КГБ. Путина, Ленина, Ахметова и православие.
    Они Вас радушно примут. Вы такой же как они. А они такие же как Вы. Другие украинцы.
    Будете делать там свою Украину - просто под названием ДНР или ЛНР.
    Игрок сборной ДНР - Иван Ордец.
    Ссылка
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