Игорь ПЛАСТУН: «К Евро-2020 будем готовиться шаг за шагом»

29-летний украинский защитник «Гента» Игорь Пластун поделился ожиданиями от выступления сборной Украины на Евро-2020.

— В этом году Украину ожидает финальная часть Евро-2020. Уже чувствуете приближение этих матчей?

— Конечно, у наших болельщиков уже забегают мысли вперед, на Евро-2020. Но мы будем к нему готовиться постепенно, шаг за шагом. Пока что на повестке дня клубные дела. У нас это чемпионат Бельгии, также хочется удачно выступить в весенней стадии Лиги Европы.

— Будете следить, как к Евро готовятся наши соперники – Австрия, Нидерланды?

— Эти сборные на слуху, поэтому тренеры сборной Украины тоже соберут о соперниках информацию. Мы же будем готовиться к Евро, в первую очередь обращая внимание на себя и свою готовность. Впереди товарищеские матчи сборной, поэтому надо хорошо работать в клубе, чтобы заслужить вызов и быть частью команды.

— Финальная часть чемпионата Европы состоится после клубного сезона. Хватит ли сил и эмоций на еще один турнир?

— Да, конечно, хватит. Когда много играешь, всегда есть эмоции и так быстрее восстанавливаешься. Чемпионат Европы — это большой и очень важный турнир, поэтому на него силы и эмоции точно найдутся без проблем.