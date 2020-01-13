Перфоманс ультрас Динамо – в топ-3 лучших в 2019 году

Фанаты «Динамо» получили признание от авторитетного ресурса

  • 13.01.2020 23:25
  • 943 просмотра
  • 1 комментарий
Перфоманс ультрас Динамо – в топ-3 лучших в 2019 году

В 2019 году фанаты киевского «Динамо» запомнились не только расистскими выкриками, но и красивыми перфомансами. Один из них вошел в тройку лучших за 2019 год по версии популярного фанатского ресурса ultras-tifo.net.

Речь идет о пермофансе 10 августа во время матча УПЛ против «Шахтера». В нем ультрас «Динамо» красиво напомнили о своей победе над тем же «Шахтером» в Одессе в матче за Суперкубок Украины, который состоялся за несколько недель до этого:

Первое и второй места в рейтинге досталось перфомансам фанатов «Ференцвароша» Сергея Реброва и ультрас марокканского клуба «Раджа» Касабланка.

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Комментарии
    футфан
    online
      футфан, 14.01.2020 00:18
    0
    Захисникам сов треба було перше місце віддати))) вони заслужили
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 14.01.2020 00:18
    0
    Захисникам сов треба було перше місце віддати))) вони заслужили
    Ссылка
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