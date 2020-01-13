Кадимян проведет сборы в составе Карпат

27-летний армянский форвард Гегам Кадимян во время зимней паузы в сезоне может вернуться в «Карпаты».

Кадимян начнет подготовку в составе львовской команды, которая вышла из отпуска 13-го января. Первый этап подготовки «Карпат» пройдет во Львове с 15-го по 24 января. Затем «зелено-белые» отправятся на сбор в Турцию, который будет длиться с 25-го января по 15 февраля.

Гегам Кадимян летом 2019-го года подписал контракт с армянским клубом «Алашкерт». В УПЛ Кадимян имеет опыт выступлений за «Олимпик», «Зарю», «Ворсклу», «Арсенал-Киев» и «Карпаты», за которые играл в сезоне-2015/16 (23 матча, три гола).