Кадимян проведет сборы в составе Карпат

Армянский форвард может вернуться во львовский клуб

  • 13.01.2020 20:57
  • 183 просмотра
  • 1 комментарий
Кадимян проведет сборы в составе Карпат
© ФК Карпаты Львов. Гегам Кадимян

27-летний армянский форвард Гегам Кадимян во время зимней паузы в сезоне может вернуться в «Карпаты».

Кадимян начнет подготовку в составе львовской команды, которая вышла из отпуска 13-го января. Первый этап подготовки «Карпат» пройдет во Львове с 15-го по 24 января. Затем «зелено-белые» отправятся на сбор в Турцию, который будет длиться с 25-го января по 15 февраля.

Гегам Кадимян летом 2019-го года подписал контракт с армянским клубом «Алашкерт». В УПЛ Кадимян имеет опыт выступлений за «Олимпик», «Зарю», «Ворсклу», «Арсенал-Киев» и «Карпаты», за которые играл в сезоне-2015/16 (23 матча, три гола).

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Источник — Footboom

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Комментарии
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 13.01.2020 21:19
    0
    он и Алашкерту не нужен-в основу не проходил..... само то нынешним Карпатам
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 13.01.2020 21:19
    0
    он и Алашкерту не нужен-в основу не проходил..... само то нынешним Карпатам
    Ссылка
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