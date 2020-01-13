ПСЖ продлил контракт с Маркиньосом

Новое соглашение с футболистом рассчитано до 2024-го года

  • 13.01.2020 20:46
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ПСЖ продлил контракт с Маркиньосом
© lebuteur.com. Маркиньос

Парижский ПСЖ продлил контракт с 25-летним центральным защитником сборной Бразилии Маркиньосом. Новое соглашение рассчитано до лета 2024-го года.

Маркиньос защищает цвета ПСЖ с лета 2013-го года после перехода из «Ромы» за €31,4 миллиона. В текущем сезоне футболист провел за парижан 25 матчей во всех турнирах, где забил один гол.

Ориентировочная стоимость Маркиньоса составляет €65 миллионов.

В активе игрока 46 матчей в составе сборной Бразилии, где он забил один мяч.

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Источник — ФК ПСЖ

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