ПСЖ продлил контракт с Маркиньосом

Парижский ПСЖ продлил контракт с 25-летним центральным защитником сборной Бразилии Маркиньосом. Новое соглашение рассчитано до лета 2024-го года.
Маркиньос защищает цвета ПСЖ с лета 2013-го года после перехода из «Ромы» за €31,4 миллиона. В текущем сезоне футболист провел за парижан 25 матчей во всех турнирах, где забил один гол.
Ориентировочная стоимость Маркиньоса составляет €65 миллионов.
В активе игрока 46 матчей в составе сборной Бразилии, где он забил один мяч.
🔝✍— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 13, 2020
Une belle histoire qui se prolonge entre @marquinhos_m5 et le @PSG_inside 🙌
❤💙 #Marquinhos2024 pic.twitter.com/eU8V4EmrEC
Источник — ФК ПСЖ
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