Фран СОЛЬ: «С нетерпением ждем возвращения к матчам»

Испанский нападающий «Динамо» готовится ко второй части сезона

  • 13.01.2020 20:16
  • 600 просмотров
  • 1 комментарий
Фран СОЛЬ: «С нетерпением ждем возвращения к матчам»
© ФК Динамо Киев. Фран Соль

27-летний испанский форвард киевского «Динамо» Фран Соль поделился ожиданиями от учебно-тренировочных сборов украинской команды.

«С нетерпением ждем возвращения к матчам, сейчас самое время хорошо подготовиться к продолжению сезона», — отметил Соль.

В текущем сезоне Соль провел за «Динамо» 12 матчей во всех турнирах, где отдал две результативные передачи.

Контракт футболиста с «Динамо» рассчитан до конца декабря 2023-го года.

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Источник — #FootballHub

(1 голос)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 13.01.2020 20:51
    0
    Да если бы от тебя был толк. Беседин даже без допинга лучше.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 13.01.2020 20:51
    0
    Да если бы от тебя был толк. Беседин даже без допинга лучше.
    Ссылка
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