Фран СОЛЬ: «С нетерпением ждем возвращения к матчам»

27-летний испанский форвард киевского «Динамо» Фран Соль поделился ожиданиями от учебно-тренировочных сборов украинской команды.
«С нетерпением ждем возвращения к матчам, сейчас самое время хорошо подготовиться к продолжению сезона», — отметил Соль.
В текущем сезоне Соль провел за «Динамо» 12 матчей во всех турнирах, где отдал две результативные передачи.
Контракт футболиста с «Динамо» рассчитан до конца декабря 2023-го года.
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Источник — #FootballHub
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