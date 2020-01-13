Миккель ДУЭЛУНД: «Нужно максимально сократить отставание от Шахтера»

22-летний датский полузащитник «Динамо» Миккель Дуэлунд считает, что киевскому клубу нужно сокращать отставание от донецкого «Шахтера» во второй части сезона.

«Я очень рад, что чувствую себя прекрасно на все 100 процентов. Очень хочу сыграть за «Динамо». У меня был сложный путь, связанный с травмой. Но сейчас я готов вернуться.

Конечно, мы должны победить в Кубке. Мы прошли «Шахтер» и сейчас являемся фаворитами. Но также есть и другая цель — максимально сократить отставание от «горняков» в УПЛ. У нас достаточно много очков разницы, но надо исправлять ситуацию», — считает Дуэлунд.

В текущем сезоне Дуэлунд из-за травм не провел ни одного матча за «Динамо».