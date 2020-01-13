Миккель ДУЭЛУНД: «Нужно максимально сократить отставание от Шахтера»

Хавбек «Динамо» назвал приоритетные цели на вторую часть сезона

  • 13.01.2020 19:30
  • 379 просмотров
  • 4 комментария
Миккель ДУЭЛУНД: «Нужно максимально сократить отставание от Шахтера»
© ФК Динамо Киев. Миккель Дуэлунд

22-летний датский полузащитник «Динамо» Миккель Дуэлунд считает, что киевскому клубу нужно сокращать отставание от донецкого «Шахтера» во второй части сезона.

«Я очень рад, что чувствую себя прекрасно на все 100 процентов. Очень хочу сыграть за «Динамо». У меня был сложный путь, связанный с травмой. Но сейчас я готов вернуться.

Конечно, мы должны победить в Кубке. Мы прошли «Шахтер» и сейчас являемся фаворитами. Но также есть и другая цель — максимально сократить отставание от «горняков» в УПЛ. У нас достаточно много очков разницы, но надо исправлять ситуацию», — считает Дуэлунд.

В текущем сезоне Дуэлунд из-за травм не провел ни одного матча за «Динамо».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — #FootballHub

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    umnuy
    online
      umnuy, 13.01.2020 19:49
    0
    таблеток переел
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 13.01.2020 19:49
    0
    Ещё раз спорт.юа фамилия пишется без "Д". Дуэлунн
    Ссылка
    Мойша Мовчан
      Мойша Мовчан, 13.01.2020 19:47
    +1
    какой он грамотный и чего он это раньше не объяснил игрокам Динамо
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 13.01.2020 19:44
    +2
    Йому ще групу інвалідності не дали? Скільки там потрібно пробути на лікарняному?
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 13.01.2020 19:44
    +2
    Йому ще групу інвалідності не дали? Скільки там потрібно пробути на лікарняному?
    Ссылка
    Мойша Мовчан
      Мойша Мовчан, 13.01.2020 19:47
    +1
    какой он грамотный и чего он это раньше не объяснил игрокам Динамо
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 13.01.2020 19:49
    0
    таблеток переел
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 13.01.2020 19:49
    0
    Ещё раз спорт.юа фамилия пишется без "Д". Дуэлунн
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности