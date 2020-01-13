Карлос ДЕ ПЕНА: «Динамо должно выиграть Кубок Украины»

27-летний уругвайский вингер киевского «Динамо» Карлос де Пена поделился ожиданиями от второй части сезона.

«Мы должны побеждать в каждой игре, в том числе обыгрывать и главных конкурентов. Сейчас должны сконцентрироваться на тренировочных сборах и готовиться к следующему отрезку сезона.

Нам надо побеждать в Кубке Украины, а также финишировать как можно выше в Премьер-Лиге. Это главные задачи в настоящее время. Конечно, мы завершили выступления в Лиге Европы, но теперь должны настраиваться только на победы и выиграть Кубок Украины», — отметил де Пена.

В текущем сезоне де Пена провел за «Динамо» 24 матча во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи.