Манчестер Юнайтед нужен одноклубник Ярмоленко

Английский «Манчестер Юнайтед» намерен подписать 20-летнего опорного полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса.

В трансфере заинтересован главный тренер «красных дьяволов» Оле-Гуннар Сульшер, который велел скаутам клуба пристально наблюдать за игроком.

В текущем сезоне Райс провел за «Вест Хэм» 21 матч во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «Вест Хэмом» рассчитан до лета 2024-го года.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €55 миллионов.

Цвета «Вест Хэма» также защищает 30-летний украинский вингер Андрей Ярмоленко.