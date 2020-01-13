Манчестер Юнайтед нужен одноклубник Ярмоленко

«Красные дьяволы» нацелились на хавбка «Вест Хэма» Деклана Райса

  • 13.01.2020 17:57
  • 1006 просмотров
  • 0 комментариев
Манчестер Юнайтед нужен одноклубник Ярмоленко
© ФК Вест Хэм. Деклан Райс

Английский «Манчестер Юнайтед» намерен подписать 20-летнего опорного полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса.

В трансфере заинтересован главный тренер «красных дьяволов» Оле-Гуннар Сульшер, который велел скаутам клуба пристально наблюдать за игроком.

В текущем сезоне Райс провел за «Вест Хэм» 21 матч во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «Вест Хэмом» рассчитан до лета 2024-го года.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €55 миллионов.

Цвета «Вест Хэма» также защищает 30-летний украинский вингер Андрей Ярмоленко.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Daily Mail

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности