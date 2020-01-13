Стало известно, где в марте сыграет молодежка против Северной Ирландии

31 марта 2020 года молодежная сборная Украины в отборе к Евро-2021 U-21 проведет домашний поединок против сборной Северной Ирландии.

Сегодня, 13 января, стало известно, что встреча состоится во Львове на стадионе «Арена Львов».

Свою подготовку к ближайшим официальным матчам сине-желтые начнут 23 марта. 27 марта команда Руслана Ротаня сыграет на выезде с Мальтой.