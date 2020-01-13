ВИДЕО. Почему Реал обыграл Атлетико? Первый гол Ибрагимовича

Спортивный журналист Константин Фолстен разбирает матч за Суперкубок Испании «Реал» Мадрид – «Атлетико» Мадрид.
Также в новом видеоролике рассказ о том, как Златан Ибрагимович забил свой первый гол за «Милан» после возвращения в Италию из США, и о рекордсмене из Японии Кадзуеси Миуре.
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Источник — ФОЛСТЕН
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