ВИДЕО. Почему Реал обыграл Атлетико? Первый гол Ибрагимовича

Спортивный журналист Константин Фолстен разбирает матч за Суперкубок Испании «Реал» Мадрид – «Атлетико» Мадрид.

Также в новом видеоролике рассказ о том, как Златан Ибрагимович забил свой первый гол за «Милан» после возвращения в Италию из США, и о рекордсмене из Японии Кадзуеси Миуре.