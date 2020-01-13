ВИДЕО. Украинский форвард забил второй гол подряд в чемпионате Кипра

22-летний Илья Марковский хорошо начал 2020 год

  • 13.01.2020 16:39
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ВИДЕО. Украинский форвард забил второй гол подряд в чемпионате Кипра
© ФК Этникос. Илья Марковский
Украинский форвард «Этникоса» Илья Марковский забил второй гол подряд в чемпионате Кипра. В матче 16-го тура против АЕКа 22-летний украинец отличился на 36-й минуте, сделав счет 2:0. 
 
Впрочем, для «Этникоса» этот матч в дальнейшем сложился неудачно, команда Ильи пропустила пять мячей и проиграла со счетом 2:5.
 
 
Отметим, что в этом сезоне Марковский забил два мяча в 11 матчах. Ранее Худобяк и Марковский забили по голу за «Этникос».

 

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Источник — Sport.ua

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