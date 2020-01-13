ВИДЕО. Украинский форвард забил второй гол подряд в чемпионате Кипра

Украинский форвард «Этникоса» Илья Марковский забил второй гол подряд в чемпионате Кипра. В матче 16-го тура против АЕКа 22-летний украинец отличился на 36-й минуте, сделав счет 2:0.

Впрочем, для «Этникоса» этот матч в дальнейшем сложился неудачно, команда Ильи пропустила пять мячей и проиграла со счетом 2:5.

Отметим, что в этом сезоне Марковский забил два мяча в 11 матчах. Ранее Худобяк и Марковский забили по голу за «Этникос».