ВИДЕО. Украинский форвард забил второй гол подряд в чемпионате Кипра

Украинский форвард «Этникоса» Илья Марковский забил второй гол подряд в чемпионате Кипра. В матче 16-го тура против АЕКа 22-летний украинец отличился на 36-й минуте, сделав счет 2:0.
Впрочем, для «Этникоса» этот матч в дальнейшем сложился неудачно, команда Ильи пропустила пять мячей и проиграла со счетом 2:5.
Отметим, что в этом сезоне Марковский забил два мяча в 11 матчах. Ранее Худобяк и Марковский забили по голу за «Этникос».
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Источник — Sport.ua
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