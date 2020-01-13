ВИДЕО. SIII! Почему Криштиану Роналду так странно празднует голы?

Празднование голов Криштиану Роналду давно стало узнаваемой частью личного бренда. Криро разбегается, прыгает, разворачивается в воздухе и испускает мощное «Siii», приземляясь на широко расставленные ноги. Но как, откуда и почему появилось именно такое празднование? Все подробности узнаете в новом видео на 120 ярдов.
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Источник — Sport.ua
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