ВИДЕО. SIII! Почему Криштиану Роналду так странно празднует голы?

Празднование голов Криштиану Роналду давно стало узнаваемой частью личного бренда. Криро разбегается, прыгает, разворачивается в воздухе и испускает мощное «Siii», приземляясь на широко расставленные ноги. Но как, откуда и почему появилось именно такое празднование? Все подробности узнаете в новом видео на 120 ярдов.