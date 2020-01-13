Бангкок. Орлов выиграл стартовый матч, Марченко узнал соперника

Украинцы сыграют во втором круге турнира в Таиланде

  • 13.01.2020 10:15
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Бангкок. Орлов выиграл стартовый матч, Марченко узнал соперника
© БТУ. Илья Марченко
На челленджере в Бангкоке проходят матчи первого круга. 
 
Украинец Владислав Орлов на старте одолел Владимира Игнатика из Беларуси: 3-6 7-6(5) 2-0 - отказ.
 
Еще один украинец, Илья Марченко, посеянный под 7 номером, узнал имя первого соперника. Илья начнет борьбу со второго круга матчем против китайца Ву Ди, обыгравшего в первом раунде Эвана Кинга из США. 
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Источник — Sport.ua

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