Бангкок. Орлов выиграл стартовый матч, Марченко узнал соперника

На челленджере в Бангкоке проходят матчи первого круга.
Украинец Владислав Орлов на старте одолел Владимира Игнатика из Беларуси: 3-6 7-6(5) 2-0 - отказ.
Еще один украинец, Илья Марченко, посеянный под 7 номером, узнал имя первого соперника. Илья начнет борьбу со второго круга матчем против китайца Ву Ди, обыгравшего в первом раунде Эвана Кинга из США.
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Источник — Sport.ua
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