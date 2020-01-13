Трабзонспору интересен экс-лидер обороны Динамо

Александар Драгович привлек внимание представителя турецкой Суперлиги

  • 13.01.2020 09:09
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Трабзонспору интересен экс-лидер обороны Динамо
© Twitter. Александар Драгович

Центральный защитник «Байера» и сборной Австрии Александар Драгович может продолжить карьеру в турецком «Трабзонспоре».

«Бордово-голубые», которые на текущий момент идут третьими в национальном чемпионате, проявляют интерес к 28-летнему австрийцу, который не имеет постоянной игровой практики в «Байере».

В нынешнем сезоне Драгович провел на поле лишь 813 минут в 13 поединках во всех турнирах. Его контракт с «фармацевтами» истекает летом 2021 года и оценивается в 9 миллионов евро.

Напомним, Александар Драгович с 2013 по 2016 год выступал в «Динамо», где был одним из лидеров команды. В августе 2016 года «бело-синие» продали бека «Байеру» за 18 миллионов евро.

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