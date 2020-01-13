Президент Ворсклы: «В следующем сезоне будем бороться за выход в еврокубки»

Президент «Ворсклы» Роман Черняк рассказал о состоянии дел в полтавском клубе, который финишировал на предпоследнем месте по итогам первой части сезона в Favbet Лиге.
«У Ворсклы очень большие перспективы. В прошлом году мы сделали ставку не на того тренера и потеряли очень много очков. Но мы выровняли ситуацию, рассчитались со всеми долгами. УЕФА нам еще выплатит компенсацию за перенос матча с Арсеналом. Они 100% заплатят, но это длительная процедура. Сегодня наши футболисты получают заработную плату за счет наших спонсоров.
Мы планируем взять около шести игроков для усиления состава. Этими людьми занимаются главный тренер и селекционеры. Планируем вырываться из этой ситуации, выровнять ее в этом году, а в следующем - бороться за выход в еврокубки».
Источник — ТК Футбол
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