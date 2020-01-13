Хобарт. Козлова с уверенной победы начала турнир

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№89 WTA) провела первый матч основной сетки на хардовом турнире международной серии в Хобарте. Соперницей нашей соотечественницы стала 23-летняя испанка Сара Соррибес-Тормо (№90 WTA).
Матч закончился уверенной победой Козловой, которая отдала оппонентке всего три гейма. Украинка семь раз брала подачу Соррибес-Тормо и защитила все свои подачи.
В следующем круге Козлова встретится с победительницей матча Кирстен Флипкенс - Чжан Шуай.
Катерина Козлова - Сара Соррибес-Тормо - 6:2, 6:1
Источник — Sport.ua
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