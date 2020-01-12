Манчестер Юнайтед согласовал контракт с Бруну Фернандешем

Английский «Манчестер Юнайтед» согласовал подписание контракта с 25-летним португальским хавбеком «Спортинга» Бруну Фернандешем.
Соглашение будет рассчитано на 4,5 года. Фернандеш будет зарабатывать по €6 миллионов в год. В ближайшее время переговоры будут завершены.
«Спортинг» хочет продать своего игрока за €70 миллионов (€60 миллионов сразу и еще €10 миллионов в качестве бонусов).
В текущем сезоне Фернандеш провел за «Спортинг» 24 матча во всех турнирах, где забил 13 мячей и отдал 13 результативных передач.
Источник — Twitter
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