У латвийской теннисистки Остапенко умер отец

Евгений Остапенко был украинским футболистом

  • 12.01.2020 13:28
  • 1019 просмотров
  • 1 комментарий
У латвийской теннисистки Остапенко умер отец
© WTA. Алена Остапенко
Латвийская теннисистка Алена Остапенко, которая отказалась от участия первых турнирах сезона по личным причинам, сообщила о смерти своего отца.
 
«К сожалению, жизнь может забрать твоих близких... Ты понимаешь, что очень скучаешь, когда его больше нет. Дорогой папа, ты навсегда останешься в моем сердце! Люблю тебя!», - написала Остапенко.
 
 
Евгений Остапенко родом из Запорожья, был украинским футболистом, выступал за местный клуб.
 
Алена Остапенко начнет сезон только на Открытом чемпионате Австралии.
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 12.01.2020 14:23
    0
    разве не надо закрывать коментарии в таком случае, или этих привилегий удостоены только футболисты?
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 12.01.2020 14:23
    0
    разве не надо закрывать коментарии в таком случае, или этих привилегий удостоены только футболисты?
    Ссылка
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