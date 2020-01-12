У латвийской теннисистки Остапенко умер отец

Латвийская теннисистка Алена Остапенко, которая отказалась от участия первых турнирах сезона по личным причинам, сообщила о смерти своего отца.

«К сожалению, жизнь может забрать твоих близких... Ты понимаешь, что очень скучаешь, когда его больше нет. Дорогой папа, ты навсегда останешься в моем сердце! Люблю тебя!», - написала Остапенко.

You were there since Day 1. Unfortunately, life can take away your loved ones...you realize what you miss the most when it’s not there anymore. Dear Dad, you will stay forever in my heart! Love you! ♥️🙏🏻 pic.twitter.com/1ILMLnkoxV — Jelena Ostapenko (@JelenaOstapenk8) January 12, 2020

Евгений Остапенко родом из Запорожья, был украинским футболистом, выступал за местный клуб.

Алена Остапенко начнет сезон только на Открытом чемпионате Австралии.