Черноморец продал двух игроков в Латвию

Одесский «Черноморец» подписал трансферные контракты о переходе голкипера Андрея Кожухаря и полузащитника Николая Мусолитина в футбольный клуб высшей лиги чемпионата Латвии «Валмиера». Оба футболиста получили шанс уже в этом году принять участие в европейских соревнованиях высокого уровня.
Кожухарь защищал цвета первой команды «Черноморца» с января 2019-го года. Мусолитин выступал за первую команду «моряков» с сентября 2016-го года.
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Источник — ФК Черноморец
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