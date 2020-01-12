Черноморец продал двух игроков в Латвию

Одесский «Черноморец» подписал трансферные контракты о переходе голкипера Андрея Кожухаря и полузащитника Николая Мусолитина в футбольный клуб высшей лиги чемпионата Латвии «Валмиера». Оба футболиста получили шанс уже в этом году принять участие в европейских соревнованиях высокого уровня.

Кожухарь защищал цвета первой команды «Черноморца» с января 2019-го года. Мусолитин выступал за первую команду «моряков» с сентября 2016-го года.