Черноморец продал двух игроков в Латвию

Андрей Кожухарь и Николай Мусолитин будут выступать за «Валмиеру»

  • 12.01.2020 13:07
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Черноморец продал двух игроков в Латвию
© UA-Футбол. Андрей Кожухарь

Одесский «Черноморец» подписал трансферные контракты о переходе голкипера Андрея Кожухаря и полузащитника Николая Мусолитина в футбольный клуб высшей лиги чемпионата Латвии «Валмиера». Оба футболиста получили шанс уже в этом году принять участие в европейских соревнованиях высокого уровня.

Кожухарь защищал цвета первой команды «Черноморца» с января 2019-го года. Мусолитин выступал за первую команду «моряков» с сентября 2016-го года.

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Источник — ФК Черноморец

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