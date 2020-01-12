Роман САНЖАР: «Результатами Карпат я недоволен»

Наставник львовского клуба считает, что его команда заслуживает большего

  • 12.01.2020 10:27
  • 1324 просмотра
  • 1 комментарий
Роман САНЖАР: «Результатами Карпат я недоволен»
© ФК Карпаты. Роман Санжар

Главный тренер «Карпат» Роман Санжар поделился ожиданиями от второй части сезона.

«Однозначно, команда должна прогрессировать, ставить перед собой амбициозные цели и уверенно к ним идти. Конечно, эти полгода были тяжелыми и для меня, и для игроков. Безусловно, результатами нашего коллектива я не доволен. «Карпаты» заслуживают гораздо большего, чем имеют сейчас. Для себя я уже выводы сделал, понимаю, что происходило, и почему у нас сложилась такая ситуация. Сейчас, в межсезонье, пришло очень ответственное время, когда тренерский штаб должен правильно сработать, чтобы изменить к лучшему положение команды», — отметил Санжар.

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Источник — ФК Карпаты

(1 голос)

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Комментарии
    Орест Орищишин
      Орест Орищишин, 12.01.2020 10:59
    0
    Нічого тренер не зробить . При тих власниках клубу будь-яка команда опиниться в 2 лізі.
    Ссылка
    Орест Орищишин
      Орест Орищишин, 12.01.2020 10:59
    0
    Нічого тренер не зробить . При тих власниках клубу будь-яка команда опиниться в 2 лізі.
    Ссылка
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