Десна хочет подписать двух игроков

Черниговская «Десна» планирует подписать двух футболистов в зимнее трансферное окно. Имена кандидатов не разглашаются, с ними ведутся переговоры.
«Десна» готова подписать контракты с игроками без предварительного просмотра.
«Достаточно известные футболисты. Сейчас ведутся предметные переговоры», — отметил главный тренер команды Александр Рябоконь.
После 18-ти сыгранных туров «Десна» занимает 4-е место в УПЛ, имея в активе 33 очка.
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Источник — ТК Футбол
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