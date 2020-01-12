Луческу отказался от работы в Румынии

Экс-тренеру «Шахтера» не интересно официальное сотрудничество с бухарестским «Рапидом»

  • 12.01.2020 09:53
  • 426 просмотров
  • 0 комментариев
Луческу отказался от работы в Румынии
© ФК Шахтер. Мирча Луческу

Бывший тренер «Шахтера» Мирча Луческу ответил отказом на предложение руководства «Рапида» из Бухареста о получении опытным специалистом какой-либо официальной должности в клубе.

В настоящий момент 74-летний Луческу оказывает неформальную помощь главному тренеру команды Даниэлу Панку, который в бытность игроком выступал под началом Мирчи в «Бешикташе».

Однако входить в тренерский штаб Панку или же менять его на посту главного тренера Луческу отказывается, полагая, что у 42-летнего коуча и без него хорошие перспективы в работе.

Напомним, ранее Луческу прочили в швейцарский «Сьон», но он отказался и от этой работы, хотя планирует продолжить деятельность в футболе.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sporx

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности