Луческу отказался от работы в Румынии

Бывший тренер «Шахтера» Мирча Луческу ответил отказом на предложение руководства «Рапида» из Бухареста о получении опытным специалистом какой-либо официальной должности в клубе.

В настоящий момент 74-летний Луческу оказывает неформальную помощь главному тренеру команды Даниэлу Панку, который в бытность игроком выступал под началом Мирчи в «Бешикташе».

Однако входить в тренерский штаб Панку или же менять его на посту главного тренера Луческу отказывается, полагая, что у 42-летнего коуча и без него хорошие перспективы в работе.

Напомним, ранее Луческу прочили в швейцарский «Сьон», но он отказался и от этой работы, хотя планирует продолжить деятельность в футболе.