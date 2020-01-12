Олег ТАРАН: «Украине по силам выйти в 1/4 финала Евро-2020»

Известный украинский тренер Олег Таран поделился мнением о перспективах сборной Украины на Евро-2020.

— В национальной сборной Украины кого отметите?

— Всю центральную ось, которая задает тон в игре национальной команды. Это Тарас Степаненко, Руслан Малиновский, Александр Зинченко. И это подкреплено хорошей игрой в других линиях. Но самое главное, что многие игроки нашей сборной креативные, чего раньше не хватало.

Андрей Шевченко продел хорошую работу. Как и президент УАФ Андрей Павелко, который не словами, а делом доказал, что наш футбол не только жив, но и прогрессирует.

— На предстоящем Евро-2020 мы имеем право рассчитывать на высокий результат?

— Есть гранды европейского футбола, но, как минимум, в четвертьфинал «сине-желтым» выйти по силам.

— Ожидали от Андрея Шевченко, не имеющего опыта тренерской работы, такого результата?

— Даже не сомневался. Мы живем в каком-то вакууме, но когда появляются новые, или скажем, свежие идеи, это всегда дает определенный толчок в развитии.