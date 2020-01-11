ФОТО. Тренажеры и пробежка. Кадири вернулся в основную группу Динамо

Никита Бурда восстанавливается и поедет на сбор в Турцию

  • 11.01.2020 23:31
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  • 1 комментарий
ФОТО. Тренажеры и пробежка. Кадири вернулся в основную группу Динамо
© ФК Динамо Киев
Второе тренировочное занятие «Динамо» после выхода из отпуска состоялось в субботу, 11 января. Команда начала подготовку к весенней части, и работа постепенно набирает обороты. Утром в субботу вторая часть футболистов прошла медицинское обследование в клинике «Борис», после чего команда прибыла на базу в Вите-Литовской на вечернюю тренировку.
 
Тренировка была разделена на две части. Сперва футболисты работали в тренажерном зале, а затем – пробежка. Вратари, как обычно, работали отдельно вместе с Михаилом Михайловым. На данном этапе главное для игроков – втянуться в привычный режим после отпуска.
 
Полузащитник Мохаммед Кадири участвовал в вечерней тренировке киевского «Динамо». Игрок вернулся в общую группу.
 
Главный врач «Динамо» Леонид Миронов сообщил, как прошел медосмотр игроков:
 
«Подробные результаты медицинского обследования мы получим через один-два дня, ждем их к понедельнику. Пока же могу лишь подтвердить, что все игроки прошли медосмотр. Предварительно могу сказать, что никаких проблем у ребят нет, все вышли из отпуска здоровыми, целыми и невредимыми. Лишний вес? По нему также ждем результатов. В основном, все здоровы. Есть пару человек с прошлого года, которые еще проходят заключительный этап реабилитации. Это Мохаммед Кадири и Денис Попов.
 
У Никиты Бурды была серьезная травма и операция. Но он едет на сбор в Турцию, где будет продолжать свою реабилитацию. Важно, что он будет работать с реабилитологом и при этом находиться в коллективе, быть частью команды – в этом есть огромный положительный эффект. Тем более, что «Динамо» будет тренироваться в великолепном спортивном комплексе, где есть все необходимое для полноценной реабилитации».
 
«Динамо» будет работать на базе до 14 января, а 15 числа команда отправится на первый учебно-тренировочный сбор 2020 года в Турцию.
 
 
 
 
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Источник — ФК Динамо Киев

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Комментарии
    umnuy
    online
      umnuy, 12.01.2020 00:15
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    umnuy
    online
      umnuy, 12.01.2020 00:15
    0
    теперь лч наша
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