ФОТО. Тренажеры и пробежка. Кадири вернулся в основную группу Динамо

Второе тренировочное занятие «Динамо» после выхода из отпуска состоялось в субботу, 11 января. Команда начала подготовку к весенней части, и работа постепенно набирает обороты. Утром в субботу вторая часть футболистов прошла медицинское обследование в клинике «Борис», после чего команда прибыла на базу в Вите-Литовской на вечернюю тренировку.

Тренировка была разделена на две части. Сперва футболисты работали в тренажерном зале, а затем – пробежка. Вратари, как обычно, работали отдельно вместе с Михаилом Михайловым. На данном этапе главное для игроков – втянуться в привычный режим после отпуска.

Главный врач «Динамо» Леонид Миронов сообщил, как прошел медосмотр игроков:

«Подробные результаты медицинского обследования мы получим через один-два дня, ждем их к понедельнику. Пока же могу лишь подтвердить, что все игроки прошли медосмотр. Предварительно могу сказать, что никаких проблем у ребят нет, все вышли из отпуска здоровыми, целыми и невредимыми. Лишний вес? По нему также ждем результатов. В основном, все здоровы. Есть пару человек с прошлого года, которые еще проходят заключительный этап реабилитации. Это Мохаммед Кадири и Денис Попов.

У Никиты Бурды была серьезная травма и операция. Но он едет на сбор в Турцию, где будет продолжать свою реабилитацию. Важно, что он будет работать с реабилитологом и при этом находиться в коллективе, быть частью команды – в этом есть огромный положительный эффект. Тем более, что «Динамо» будет тренироваться в великолепном спортивном комплексе, где есть все необходимое для полноценной реабилитации».