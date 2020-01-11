Интер – Аталанта. Стартовые составы команд. Малиновский остался в запасе

Матч 19-го тура итальянской Серии A начнется в 21:45 по киевскому времени

  • 11.01.2020 21:25
  • 627 просмотров
  • 3 комментария
Интер – Аталанта. Стартовые составы команд. Малиновский остался в запасе
© Twitter. Руслан Малиновский

В матче 19-го тура итальянской Серии A «Интер» дома принимает «Аталанту». Украинский хавбек гостей Руслан Малиновский остался в запасе на вечерний поединок. 

Sport.ua будет вести текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Стали известны стартовые составы команд.

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Alehandro
    online
      Alehandro, 11.01.2020 21:54
    0
    Андрей Адлер, 11.01.2020 21:47
    В запасе он
    ага. да, сорян. это soccer365 подвёл. походу у Аталанты столько игроков в резерве на матч, шо просто всех не перечислили)
    Ссылка
    Андрей Адлер
    online
    Андрей Адлер, 11.01.2020 21:47
    +1
    Alehandro, 11.01.2020 21:43
    Вы уверенны? Его вообще-то нет даже в запасе
    В запасе он
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 11.01.2020 21:43
    0
    Вы уверенны? Его вообще-то нет даже в запасе
    Ссылка
    Андрей Адлер
    online
    Андрей Адлер, 11.01.2020 21:47
    +1
    Alehandro, 11.01.2020 21:43
    Вы уверенны? Его вообще-то нет даже в запасе
    В запасе он
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 11.01.2020 21:54
    0
    Андрей Адлер, 11.01.2020 21:47
    В запасе он
    ага. да, сорян. это soccer365 подвёл. походу у Аталанты столько игроков в резерве на матч, шо просто всех не перечислили)
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 11.01.2020 21:43
    0
    Вы уверенны? Его вообще-то нет даже в запасе
    Ссылка
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