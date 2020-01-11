Интер – Аталанта. Стартовые составы команд. Малиновский остался в запасе

В матче 19-го тура итальянской Серии A «Интер» дома принимает «Аталанту». Украинский хавбек гостей Руслан Малиновский остался в запасе на вечерний поединок.
Sport.ua будет вести текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Стали известны стартовые составы команд.
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Источник — Sport.ua
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