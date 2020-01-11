ВИДЕО. НЕЙМАР – про мечты и шансы ПСЖ в Лиге чемпионов

В данном небольшом интервью Неймар ответил на несколько интересных вопросов журналистов, назвал фамилии тех, с кем хотел бы играть в одной команде, а также поделился своим мнением о шансах ПСЖ в Лиге чемпионов.
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Источник — Sport.ua
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