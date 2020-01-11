Брисбен. Людмила Киченок вылетела в полуфинале парного разряда

Сегодня ночью Людмила Киченок в полуфинале хардового турнира WTA в Брисбене в парном разряде вместе с китаянкой Ян Чжаосюань встречалась с первым сеяным чешско-тайваньским дуэтом Барбора Стрыцова/Се Шувей.

Дуэт украинки потерпел поражение в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 31 минуту.

Полуфинал

Се Шувей/Барбора Стрыцова – Людмила Киченок/Ян Чжаосюань – 7:6 (3), 6:3

Ранее в четвертьфинале Киченок и Ян Чжаосюань обыграли дуэт Дарья Юрак/Алисия Росольска.