Брисбен. Людмила Киченок вылетела в полуфинале парного разряда

Сегодня ночью Людмила Киченок в полуфинале хардового турнира WTA в Брисбене в парном разряде вместе с китаянкой Ян Чжаосюань встречалась с первым сеяным чешско-тайваньским дуэтом Барбора Стрыцова/Се Шувей.
Дуэт украинки потерпел поражение в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 31 минуту.
Полуфинал
Се Шувей/Барбора Стрыцова – Людмила Киченок/Ян Чжаосюань – 7:6 (3), 6:3
Ранее в четвертьфинале Киченок и Ян Чжаосюань обыграли дуэт Дарья Юрак/Алисия Росольска.
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Источник — Sport.ua
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