Безус и Пластун помогли Генту обыграть Ингольштадт в Испании

10 января в испанской Валенсии состоялся товарищеский матч между немецкой командой «Ингольштадт» и бельгийским «Гентом».

Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу бельгийцев. У «Гента» голы забили Лоран Депуатр и Георгий Квилитая (два раза).

В стартовом составе у победителей вышел на поле Роман Безус, а Игорь Пластун появился на замену в первом тайме. Форвард Роман Яремчук в матче участия не принимал.