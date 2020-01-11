Безус и Пластун помогли Генту обыграть Ингольштадт в Испании

Бельгийская команда в товарищеском матче переиграла немецкую со счетом 3:2

  • 11.01.2020 00:32
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Безус и Пластун помогли Генту обыграть Ингольштадт в Испании
© Twitter. Игорь Пластун
10 января в испанской Валенсии состоялся товарищеский матч между немецкой командой «Ингольштадт» и бельгийским «Гентом».
 
Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу бельгийцев. У «Гента» голы забили Лоран Депуатр и Георгий Квилитая (два раза). 
 
В стартовом составе у победителей вышел на поле Роман Безус, а Игорь Пластун появился на замену в первом тайме. Форвард Роман Яремчук в матче участия не принимал. 
 
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Источник — Sport.ua

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