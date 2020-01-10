Украинский тренер возглавил московский Спартак-2

Украинский специалист Роман Пилипчук станет новым главным тренером московского «Спартака-2», информируют российские СМИ.
На этом посту он сменит Виктора Булатова, чью работу в сезоне-2019/20 совет директоров красно-белых признал неудовлетворительной.
Украинец Пилипчук ранее входил ассистентом в тренерский штаб основного «Спартака» с 2016 по 2018 год, после чего ассистировал Рашиду Рахимову в «Ахмате». В первой половине 2019 года возглавлял минское «Динамо», где отработал лишь 4 месяца.
«Спартак-2» играет в ФНЛ, втором дивизионе чемпионата России, команда после 25 матчей набрала 25 очков и занимает в турнирной таблице 16-е место в зоне вылета.
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Источник — Sport.ua
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