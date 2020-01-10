Украинский тренер возглавил московский Спартак-2

Роман Пилипчук будет руководить командой из зоны вылета ФНЛ

  • 10.01.2020 20:41
  • 2359 просмотров
  • 0 комментариев
Украинский тренер возглавил московский Спартак-2
© ФК Спартак Москва. Роман Пилипчук
Украинский специалист Роман Пилипчук станет новым главным тренером московского «Спартака-2», информируют российские СМИ.
 
На этом посту он сменит Виктора Булатова, чью работу в сезоне-2019/20 совет директоров красно-белых признал неудовлетворительной.
 
Украинец Пилипчук ранее входил ассистентом в тренерский штаб основного «Спартака» с 2016 по 2018 год, после чего ассистировал Рашиду Рахимову в «Ахмате». В первой половине 2019 года возглавлял минское «Динамо», где отработал лишь 4 месяца.
 
«Спартак-2» играет в ФНЛ, втором дивизионе чемпионата России, команда после 25 матчей набрала 25 очков и занимает в турнирной таблице 16-е место в зоне вылета.
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 10.01.2020 21:49
    0
    там и первая команда идет на понижение ну а Пилипчук-прикончит их дубль
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 10.01.2020 21:49
    0
    там и первая команда идет на понижение ну а Пилипчук-прикончит их дубль
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности