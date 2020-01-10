Ливерпуль интересуется Чуквуезе

Английский «Ливерпуль» наблюдает за 20-летним вингером «Вильярреала» Самуэлем Чуквуезе. «Красные» не против подписать игрока уже этой зимой.
В текущем сезоне Чуквуезе провел за «Вильярреал» 18 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи.
Контракт Самуэля с испанским клубом рассчитан до лета 2023-го года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €30 миллионов.
В активе Чуквуезе 12 матчей за национальную сборную Нигерии, где он забил 2 гола.
Источник — Footmercato
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