Ливерпуль интересуется Чуквуезе

Английский «Ливерпуль» наблюдает за 20-летним вингером «Вильярреала» Самуэлем Чуквуезе. «Красные» не против подписать игрока уже этой зимой.

В текущем сезоне Чуквуезе провел за «Вильярреал» 18 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи.

Контракт Самуэля с испанским клубом рассчитан до лета 2023-го года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €30 миллионов.

В активе Чуквуезе 12 матчей за национальную сборную Нигерии, где он забил 2 гола.