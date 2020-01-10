ФОТО. Зинченко усиленно занимается в тренажерном зале

23-летний игрок «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко усиленного готовится к будущим матчам в тренажерном зале.
«В процессе», — написал Зинченко в Instagram, комментируя фото своей тренировки.
В текущем сезоне Александр провел 14 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, где забил один мяч.
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Источник — Instagram
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