ФОТО. Зинченко усиленно занимается в тренажерном зале

Украинский футболист «Манчестер Сити» готовится к будущим поединкам

  • 10.01.2020 13:36
  • 1828 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Зинченко усиленно занимается в тренажерном зале
© Instagram. Александр Зинченко

23-летний игрок «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко усиленного готовится к будущим матчам в тренажерном зале.

«В процессе», — написал Зинченко в Instagram, комментируя фото своей тренировки.

В текущем сезоне Александр провел 14 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, где забил один мяч.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In process @mancity

Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    Alehandro
    online
      Alehandro, 10.01.2020 13:47
    +1
    Ну, такое... С нетерпением ждём новых статей о том, как Саша очень смешно подшучивает над женой
    Ссылка
    Alexsandr B
      Alexsandr B, 10.01.2020 13:47
    +3
    Ну вот же.. Сегодня же еще не было статьи про Зину
    Ссылка
    Alexsandr B
      Alexsandr B, 10.01.2020 13:47
    +3
    Ну вот же.. Сегодня же еще не было статьи про Зину
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 10.01.2020 13:47
    +1
    Ну, такое... С нетерпением ждём новых статей о том, как Саша очень смешно подшучивает над женой
    Ссылка
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