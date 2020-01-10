Брисбен. Стали известны все участницы полуфиналов

В первом матче сезона между теннисистками из топ-10 победу одержала Наоми Осака

  • 10.01.2020 13:06
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Брисбен. Стали известны все участницы полуфиналов
© Brisbane Tennis. Каролина Плишкова
На хардовом Премьере в Брисбене завершились все матчи 1/4 финала. Последней участницей полуфинала стала Каролина Плишкова, которая в непростом матче одолела американку Элисон Риск. 
 
Брисбен. 1/4 финала
 
Мэдисон Киз (США) – Даниэль Коллинс (США) – 6:4, 6:1
Петра Квитова (Чехия) – Дженнифер Брэди (США) – 6:4, 6:2
Наоми Осака (Япония) – Кики Бертенс (Нидерланды) – 6:3, 3:6, 6:3
Каролина Плишкова (Чехия) – Элисон Риск (США) – 7:6(6), 6:3
 
Пары полуфиналов
 
Квитова – Киз
Осака – Плишкова 
 
Отметим, что победа над Бертенс стала для Осаки 14-й подряд в туре со времен поражения Бенчич на US Open-2019. Японке в этом году предстоит защита титула на Australian Open.
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Источник — Sport.ua

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