Брисбен. Стали известны все участницы полуфиналов

На хардовом Премьере в Брисбене завершились все матчи 1/4 финала. Последней участницей полуфинала стала Каролина Плишкова, которая в непростом матче одолела американку Элисон Риск.
Брисбен. 1/4 финала
Мэдисон Киз (США) – Даниэль Коллинс (США) – 6:4, 6:1
Петра Квитова (Чехия) – Дженнифер Брэди (США) – 6:4, 6:2
Наоми Осака (Япония) – Кики Бертенс (Нидерланды) – 6:3, 3:6, 6:3
Каролина Плишкова (Чехия) – Элисон Риск (США) – 7:6(6), 6:3
Пары полуфиналов
Квитова – Киз
Осака – Плишкова
Отметим, что победа над Бертенс стала для Осаки 14-й подряд в туре со времен поражения Бенчич на US Open-2019. Японке в этом году предстоит защита титула на Australian Open.
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Источник — Sport.ua
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