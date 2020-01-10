Брисбен. Стали известны все участницы полуфиналов

На хардовом Премьере в Брисбене завершились все матчи 1/4 финала. Последней участницей полуфинала стала Каролина Плишкова, которая в непростом матче одолела американку Элисон Риск.

Брисбен. 1/4 финала

Мэдисон Киз (США) – Даниэль Коллинс (США) – 6:4, 6:1

Петра Квитова (Чехия) – Дженнифер Брэди (США) – 6:4, 6:2

Наоми Осака (Япония) – Кики Бертенс (Нидерланды) – 6:3, 3:6, 6:3

Каролина Плишкова (Чехия) – Элисон Риск (США) – 7:6(6), 6:3

Пары полуфиналов

Квитова – Киз

Осака – Плишкова

Отметим, что победа над Бертенс стала для Осаки 14-й подряд в туре со времен поражения Бенчич на US Open-2019. Японке в этом году предстоит защита титула на Australian Open.