Динамо присматривается к форварду Байера Фолланду

Киевское «Динамо» наблюдает за 30-летним форвардом немецкого «Байера» и сборной Германии по футболу Кевином Фолландом. В зимнее трансферное окно киевский клуб намерен усилить свою линию атаки.
Фолланд защищает цвета «Байера» с лета 2016-го года после перехода из «Хоффенхайма». В текущем сезоне Кевин провел за леверкузенскую команду 25 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 7 результативных передач.
Контракт Фолланда с «Байером» рассчитан до лета 2021-го года.
В активе Кевина 10 матчей за сборную Германии по футболу, где он забил один гол.
Источник — Gong.bg
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Фолланд 35 млн стоит, да и какой нормальный человек пойдёт из Байера в Динамо???
Фолланд 35 млн стоит, да и какой нормальный человек пойдёт из Байера в Динамо???
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