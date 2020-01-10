Динамо присматривается к форварду Байера Фолланду

Киевский клуб может подписать игрока немецкого клуба

  • 10.01.2020 11:34
  • 2250 просмотров
  • 6 комментариев
Динамо присматривается к форварду Байера Фолланду
© ФК Байер. Кевин Фолланд

Киевское «Динамо» наблюдает за 30-летним форвардом немецкого «Байера» и сборной Германии по футболу Кевином Фолландом. В зимнее трансферное окно киевский клуб намерен усилить свою линию атаки.

Фолланд защищает цвета «Байера» с лета 2016-го года после перехода из «Хоффенхайма». В текущем сезоне Кевин провел за леверкузенскую команду 25 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 7 результативных передач.

Контракт Фолланда с «Байером» рассчитан до лета 2021-го года.

В активе Кевина 10 матчей за сборную Германии по футболу, где он забил один гол.

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Источник — Gong.bg

(5 голосов)

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Комментарии
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 10.01.2020 12:39
    0
    Вы бы еще к вернеру из лейпцига присмотрелись. Во дают клоуны. Так как вы с легамт работаете у вас и месси с роналду на банке был бы, а беседин и жерсон никакой на острие
    Ссылка
    George Abuladze
    online
      George Abuladze, 10.01.2020 12:27
    0
    А как же свои воспитанники? Чемпионы мира? Никому не нужны? Или тренер - г...но?
    Ссылка
    Special2
      Special2, 10.01.2020 12:24
    +1
    Спорт юа, вы когда нибудь думать будете что вы пишете?
    Фолланд 35 млн стоит, да и какой нормальный человек пойдёт из Байера в Динамо???
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    axylinam
      axylinam, 10.01.2020 11:59
    0
    Очередная утка-трансфер конечно хороший
    Ссылка
    markten1984
    online
      markten1984, 10.01.2020 11:54
    0
    Да со Словакии не хотят в Динамо переходить а тут с Германии
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 10.01.2020 11:52
    0
    Тут не мають грошей, щоб якогось захудалого латиноса підписати, а придивляються до Фолланда? Не вірю
    Ссылка
    Special2
      Special2, 10.01.2020 12:24
    +1
    Спорт юа, вы когда нибудь думать будете что вы пишете?
    Фолланд 35 млн стоит, да и какой нормальный человек пойдёт из Байера в Динамо???
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 10.01.2020 12:39
    0
    Вы бы еще к вернеру из лейпцига присмотрелись. Во дают клоуны. Так как вы с легамт работаете у вас и месси с роналду на банке был бы, а беседин и жерсон никакой на острие
    Ссылка
    George Abuladze
    online
      George Abuladze, 10.01.2020 12:27
    0
    А как же свои воспитанники? Чемпионы мира? Никому не нужны? Или тренер - г...но?
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 10.01.2020 11:59
    0
    Очередная утка-трансфер конечно хороший
    Ссылка
    markten1984
    online
      markten1984, 10.01.2020 11:54
    0
    Да со Словакии не хотят в Динамо переходить а тут с Германии
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 10.01.2020 11:52
    0
    Тут не мають грошей, щоб якогось захудалого латиноса підписати, а придивляються до Фолланда? Не вірю
    Ссылка
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