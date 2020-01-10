Динамо присматривается к форварду Байера Фолланду

Киевское «Динамо» наблюдает за 30-летним форвардом немецкого «Байера» и сборной Германии по футболу Кевином Фолландом. В зимнее трансферное окно киевский клуб намерен усилить свою линию атаки.

Фолланд защищает цвета «Байера» с лета 2016-го года после перехода из «Хоффенхайма». В текущем сезоне Кевин провел за леверкузенскую команду 25 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 7 результативных передач.

Контракт Фолланда с «Байером» рассчитан до лета 2021-го года.

В активе Кевина 10 матчей за сборную Германии по футболу, где он забил один гол.