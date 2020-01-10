Сампдория и Велес Сарсфилд претендуют на экс-бомбардира Шахтера

Факундо Феррейра не нужен ни «Бенфике», ни «Эспаньолу»

  • 10.01.2020 10:51
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Сампдория и Велес Сарсфилд претендуют на экс-бомбардира Шахтера
© Reuters. Факундо Феррейра

28-летний центрфорвард Факундо Феррейра, который с января минувшего года выступает за «Эспаньол» на правах аренды из «Бенфики», в январское трансферное окно может сменить клуб.

По имеющейся информации, в «Эспаньоле» после покупки Рауля де Томаса на Феррейру абсолютно не рассчитывают, равно как не нужен аргентинец и «Бенфике». В этой связи в январе испанский и португальский клубы совместно хотят подыскать для Факундо новый клуб, чтобы минимизировать финансовые затраты.

Свою готовность подписать Феррейру уже обозначили итальянская «Сампдория» и аргентинский «Велес Сарсфилд», в котором форвард выступал с 2012 по 2013 год, прежде чем перебрался в Украину в состав «Шахтера».

Напомним, изначально «Эспаньол» брал Феррейру в аренду с опцией выкупа за 8 миллионов евро, однако использовать ее теперь не намерен.

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Источник — record.pt

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