КАРИКАТУРА ДНЯ. Англия — «львы», Франция — «петухи»

«Что, если бы национальные сборные были животными?», — подумал художник Даниэль Ромеро и создал серию соответствующих карикатур.
Так получились английские «львы», французские «петухи» и прочие животные.
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Источник — Instagram
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