ВИДЕО. Швеция переиграла Молдову в товарищеском матче

Сборные Швеции и Молдовы провели товарищеский матч. Поединок состоялся в Катаре и завершилась победой шведов со счетом 1:0.
Единственный гол забил Джордан Ларссон на 32-й минуте. Смотрите видеообзор матча.
Товарищеский матч
Доха (Катар), 9 января
Швеция – Молдова – 1:0
Гол: Джордан Ларссон, 32.
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Источник — Sport.ua
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